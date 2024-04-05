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Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

05 квітня 2024 р. 08:00

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08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

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08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

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07:09 Байден розкрив свій план щодо України

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07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

Text

06:50 Політолог розкрив причини низького рівня допомоги Заходу Україні

Text

03:47 Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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02:52 Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

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01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Наразі ситуація у Часовому Яру Донецької області найскладніша за весь час війни. Росіяни намагаються захопити місто за будь-яку ціну.

Про це та не тільки поговорять гості ефірі Новини.LIVE, який можна подивитись на нашому YouTube-каналі

Ситуація в Часовому Яру станом на 5 квітня

Нещодавно начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів, що наразі в місті найважча ситуація за весь час війни. Окупаційна армія постійно обстріляє Часів Яр та б'є дронами по цивільному населенню. 

За його словами, в місті майже нічого не залишилося, зокрема й бізнесу, адже працює лише один магазин і усі потреби місцевих жителів забезпечуються точково. 

Також військові 92-ї ОШБр "Холодний Яр" кажуть, що загарбники намагаються захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку за будь-яку ціну. В районі Кліщіївки та Іванівського спостерігається нова навала з боку бронетанкових та піхотних підрозділів ворога.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:  

  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",
  • Руслан Рохов — політтехнолог,
  • Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка,
  • Тарас Семенюк — експерт-міжнародник,
  • Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол,
  • Василь Мокан — народний депутат України, МФО "Розумна політика",
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",
  • Данило Гетманцев — голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Кремль хоче мобілізувати ще 300 тисяч росіян задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні. 

Крім того, загарбники щоденно обстрілюють насалені пункти України, особливо зросла кількість авіаційних ударів. У Генштабі розповіли, де загострилась ситуація.

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08:39 "Нова пошта" змінила правила для переадресації посилок — коли можна не платити

08:20 Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ — новий звіт Генштабу

08:17 Матч Челсі vs Манчестер Юнайтед — відео трагедії команди Тен Хага

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:11 В Росії цієї ночі лунали вибухи у трьох регіонах — що було під прицілом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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