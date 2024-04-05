Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

Наразі ситуація у Часовому Яру Донецької області найскладніша за весь час війни. Росіяни намагаються захопити місто за будь-яку ціну.
Про це та не тільки поговорять гості ефірі Новини.LIVE, який можна подивитись на нашому YouTube-каналі.
Ситуація в Часовому Яру станом на 5 квітня
Нещодавно начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів, що наразі в місті найважча ситуація за весь час війни. Окупаційна армія постійно обстріляє Часів Яр та б'є дронами по цивільному населенню.
За його словами, в місті майже нічого не залишилося, зокрема й бізнесу, адже працює лише один магазин і усі потреби місцевих жителів забезпечуються точково.
Також військові 92-ї ОШБр "Холодний Яр" кажуть, що загарбники намагаються захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку за будь-яку ціну. В районі Кліщіївки та Іванівського спостерігається нова навала з боку бронетанкових та піхотних підрозділів ворога.
Хто стане гостями студії Новини.LIVE
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",
- Руслан Рохов — політтехнолог,
- Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка,
- Тарас Семенюк — експерт-міжнародник,
- Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол,
- Василь Мокан — народний депутат України, МФО "Розумна політика",
- Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",
- Данило Гетманцев — голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Кремль хоче мобілізувати ще 300 тисяч росіян задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні.
Крім того, загарбники щоденно обстрілюють насалені пункти України, особливо зросла кількість авіаційних ударів. У Генштабі розповіли, де загострилась ситуація.