Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

Наразі ситуація у Часовому Яру Донецької області найскладніша за весь час війни. Росіяни намагаються захопити місто за будь-яку ціну.

Про це та не тільки поговорять гості ефірі Новини.LIVE, який можна подивитись на нашому YouTube-каналі.

Ситуація в Часовому Яру станом на 5 квітня

Нещодавно начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів, що наразі в місті найважча ситуація за весь час війни. Окупаційна армія постійно обстріляє Часів Яр та б'є дронами по цивільному населенню.

За його словами, в місті майже нічого не залишилося, зокрема й бізнесу, адже працює лише один магазин і усі потреби місцевих жителів забезпечуються точково.

Також військові 92-ї ОШБр "Холодний Яр" кажуть, що загарбники намагаються захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку за будь-яку ціну. В районі Кліщіївки та Іванівського спостерігається нова навала з боку бронетанкових та піхотних підрозділів ворога.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",

Руслан Рохов — політтехнолог,

Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка,

Тарас Семенюк — експерт-міжнародник,

Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол,

Василь Мокан — народний депутат України, МФО "Розумна політика",

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",

Данило Гетманцев — голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Кремль хоче мобілізувати ще 300 тисяч росіян задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні.

Крім того, загарбники щоденно обстрілюють насалені пункти України, особливо зросла кількість авіаційних ударів. У Генштабі розповіли, де загострилась ситуація.