Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

Пока ситуация в Часовом Яру Донецкой области самая сложная за все время войны. Россияне пытаются захватить город любой ценой.

Об этом и не только поговорят гости в эфире Новини.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Ситуация в Часовом Яру по состоянию на 5 апреля

Недавно начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус рассказал, что сейчас в городе тяжелейшая ситуация за все время войны. Оккупационная армия постоянно обстреливает Часов Яр и бьет дронами по гражданскому населению.

По его словам, в городе почти ничего не осталось, в том числе бизнеса, ведь работает только один магазин и все потребности местных жителей обеспечиваются точечно.

Также военные 92-й ОШБр "Холодный Яр" говорят, что захватчики пытаются захватить Часов Яр на Бахмутском направлении любой ценой. В районе Клещиевки и Ивановского наблюдается новое нашествие со стороны бронетанковых и пехотных подразделений врага.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",

Руслан Рохов — политтехнолог,

Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко,

Тарас Семенюк — эксперт-международник,

Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол,

Василий Мокан — народный депутат Украины, МФО "Разумная политика",

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",

Даниил Гетманцев — председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что недавно российские СМИ начали распространять информацию, что Кремль хочет мобилизовать еще 300 тысяч россиян для высвобождения сил для новых наступательных действий в Украине.

Кроме того, захватчики ежедневно обстреливают насаленные пункты Украины, особенно выросло количество авиационных ударов. В Генштабе рассказали, где обострилась ситуация.