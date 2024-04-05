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Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

5 апреля 2024 г. 8:00

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

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06:50 Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

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03:47 Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

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02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

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01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

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07:08 Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

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06:50 Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

Text

03:47 Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

Text

01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Пока ситуация в Часовом Яру Донецкой области самая сложная за все время войны. Россияне пытаются захватить город любой ценой.

Об этом и не только поговорят гости в эфире Новини.LIVE, который можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Ситуация в Часовом Яру по состоянию на 5 апреля

Недавно начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус рассказал, что сейчас в городе тяжелейшая ситуация за все время войны. Оккупационная армия постоянно обстреливает Часов Яр и бьет дронами по гражданскому населению.

По его словам, в городе почти ничего не осталось, в том числе бизнеса, ведь работает только один магазин и все потребности местных жителей обеспечиваются точечно.

Также военные 92-й ОШБр "Холодный Яр" говорят, что захватчики пытаются захватить Часов Яр на Бахмутском направлении любой ценой. В районе Клещиевки и Ивановского наблюдается новое нашествие со стороны бронетанковых и пехотных подразделений врага.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины",
  • Руслан Рохов — политтехнолог,
  • Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко,
  • Тарас Семенюк — эксперт-международник,
  • Александр Левченко — дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
  • Василий Мокан — народный депутат Украины, МФО "Разумная политика",
  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
  • Даниил Гетманцев — председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, что недавно российские СМИ начали распространять информацию, что Кремль хочет мобилизовать еще 300 тысяч россиян для высвобождения сил для новых наступательных действий в Украине.

Кроме того, захватчики ежедневно обстреливают насаленные пункты Украины, особенно выросло количество авиационных ударов. В Генштабе рассказали, где обострилась ситуация.

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07:54 Помощь от ООН — как не потерять деньги на фейковых сайтах

07:48 Четверть территории Украины загрязнена взрывчаткой и боеприпасами

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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