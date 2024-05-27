Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

Оперативна ініціатива на фронті на сьогодні знаходиться на боці РФ, але є нюанси. Ворогу не вдалося досягнути успіху на Харківському та Куп'янському напрямках.

Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 27 травня.

Оперативна ініціатива на фронті наразі знаходиться на боці РФ, але є нюанси

Братчук наголосив, що наступальна операція російських військ триває по всій лінії бойового зіткнення від півдня до Харкова з жовтня 2023 року. І якщо говорити про Донецьку операційну зону, то стає помітно, що ворогу не вдалося досягти оперативно стратегічних успіхів.

"Щодо Харкова, то зрозуміло, яка була мета — пересунути російську артилерію якомога ближче до нашого обласного центру, щоб стирати його ствольну артилерію. Чи була ця мета досягнута сьогодні? Ні, не була", — зазначив речник.

Він додав, що навіть при тому, що наша стратегічна оборонна операція допомогла ворогу застрягти у боях за Вовчанськ і зупинити його фактично на лінії Липців, там є підрозділи РФ, які настільки втратили боєздатність, що їх просто відводять з лінії фронту.

За його словами, ворог не відмовився від планів щодо Сумського та Чернігівського напрямків, вони все ще є і про них говорить Зеленський. Просто ворогу не вдалося досягнути успіху на Харківському та Куп'янському напрямках, де була очевидна мета — оволодіти стратегічною ініціативою і рухатись надалі по них.

"Я не можу стверджувати, що лінію фронту було стабілізовано на 100% саме на цих напрямках, але є дуже чіткі обриси цього. Я сподіваюся, що наша оборонна стратегічна операція виконає свої завдання", — заявив Братчук.

Нагадаємо, що Братчук повідомив також про те , що останнім часом Сили Оборони завдають вдалих вогневих уражень по складах та воєнних об'єктах окупантів. В той же час російська армія стикається з проблемами набору та підготовки кадрів до продовження воєнних дій на території України.

Раніше ми писали, що країна-агресор Росія не полишає спроб захопити Україну. Наразі окупанти готують новий наступ. Неподалік Харкова вже дислокується нове угруповання ворожих військ.