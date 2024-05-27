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Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

27 мая 2024 г. 12:48

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

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Оперативная инициатива на фронте сегодня находится на стороне РФ, но есть нюансы. Врагу не удалось добиться успеха на Харьковском и Купянском направлениях.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 27 мая.

Оперативная инициатива на фронте находится на стороне РФ, но есть нюансы

Братчук подчеркнул, что наступательная операция русских войск продолжается по всей линии боевого столкновения от юга к Харькову с октября 2023 года. И если говорить о Донецкой операционной зоне, то становится заметно, что врагу не удалось добиться оперативно-стратегических успехов.

"Что касается Харькова, то понятно, какая была цель — передвинуть российскую артиллерию как можно ближе к нашему областному центру, чтобы стирать его ствольную артиллерию. Была ли эта цель достигнута сегодня? Нет, не была", — отметил спикер.

Он добавил, что даже при том, что наша стратегическая оборонная операция помогла врагу застрять в боях за Волчанск и остановить его фактически на линии Липцев, есть подразделения РФ, которые настолько потеряли боеспособность, что их просто отводят с линии фронта.

По его словам, враг не отказался от планов по Сумскому и Черниговскому направлениям, они все еще есть и о них говорит Зеленский. Просто врагу не удалось добиться успеха на Харьковском и Купянском направлениях, где была очевидна цель — овладеть стратегической инициативой и двигаться дальше по ним.

"Я не могу утверждать, что линия фронта была стабилизирована на 100% именно на этих направлениях, но есть очень четкие очертания этого. Я надеюсь, что наша оборонная стратегическая операция выполнит свои задачи", — заявил Братчук.

Напомним, Братчук сообщил также о том, что в последнее время Силы Обороны наносят удачные огневые поражения по складам и военным объектам оккупантов. В то же время, российская армия сталкивается с проблемами набора и подготовки кадров к продолжению военных действий на территории Украины.

Ранее мы писали, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление . Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.

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12:20 Может сесть на 7 лет за хранение гранаты — на Одесчине задержали любителя оружия

12:20 Столичная медсестра выманила 260 тыс. гривен на "лечение" своей онкологии и "похороны" отца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:18 Число погибших в результате удара по Эпицентру в Харькове возросло — среди них ребенок

11:59 Саудовская Аравия хочет продать одну из крупнейших нефтяных компаний — во сколько обойдется сделка

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13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

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08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

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