Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

Оперативная инициатива на фронте сегодня находится на стороне РФ, но есть нюансы. Врагу не удалось добиться успеха на Харьковском и Купянском направлениях.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 27 мая.

Оперативная инициатива на фронте находится на стороне РФ, но есть нюансы

Братчук подчеркнул, что наступательная операция русских войск продолжается по всей линии боевого столкновения от юга к Харькову с октября 2023 года. И если говорить о Донецкой операционной зоне, то становится заметно, что врагу не удалось добиться оперативно-стратегических успехов.

"Что касается Харькова, то понятно, какая была цель — передвинуть российскую артиллерию как можно ближе к нашему областному центру, чтобы стирать его ствольную артиллерию. Была ли эта цель достигнута сегодня? Нет, не была", — отметил спикер.

Он добавил, что даже при том, что наша стратегическая оборонная операция помогла врагу застрять в боях за Волчанск и остановить его фактически на линии Липцев, есть подразделения РФ, которые настолько потеряли боеспособность, что их просто отводят с линии фронта.

По его словам, враг не отказался от планов по Сумскому и Черниговскому направлениям, они все еще есть и о них говорит Зеленский. Просто врагу не удалось добиться успеха на Харьковском и Купянском направлениях, где была очевидна цель — овладеть стратегической инициативой и двигаться дальше по ним.

"Я не могу утверждать, что линия фронта была стабилизирована на 100% именно на этих направлениях, но есть очень четкие очертания этого. Я надеюсь, что наша оборонная стратегическая операция выполнит свои задачи", — заявил Братчук.

Напомним, Братчук сообщил также о том, что в последнее время Силы Обороны наносят удачные огневые поражения по складам и военным объектам оккупантов. В то же время, российская армия сталкивается с проблемами набора и подготовки кадров к продолжению военных действий на территории Украины.

Ранее мы писали, что страна-агрессор Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление . Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.