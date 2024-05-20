Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

Роботине у Запорізькій області наразі залишається під вогневим контролем України. Росіяни визначили цей напрямок пріоритетним для наступних атак та ударів.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Ранок.LIVE" в понеділок, 20 травня.

Яка ситуація в Роботиному та хто контролює населений пункт

Братчук в ефірі розповів про поточну ситуацію біля села Роботине та сказав, що його зараз контролює українська армія. Він додав, що населений пункт повністю залишається під вогневим контролем ЗСУ.

"Ворог сьогодні розглядає Запорізький напрямок як найбільш перспективний. Тобто ми говоримо про село Урожайне, Старомайорськ, про Времіївський виступ", — сповістив Братчук.

Також він додав, що російські пропагандисти часто повідомляють, що Роботине захопили росіяни, але це неправда. Братчук зауважив, що населений пункт контролюється українськими бійцями, які постійно там нищать окупантів.

Однак, ворог не припиняє спроб атакувати Роботине та намагається закріпитися у цьому населеному пункті, аби продовжити наступ далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни активізували наступальні дії на Роботине, а також на Харківщину.

Особливо важкою є ситуація на Харківщині. Російські війська наступають поблизу Липців, що на північний схід від Харкова, і на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.