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Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

20 мая 2024 г. 10:00

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19 мая 2024
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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

Text

10:18 Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

18 мая 2024
Text

22:27 Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

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14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

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13:01 Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

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23:35 Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

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Работино в Запорожской области остается под огневым контролем Украины. Россияне определили это направление приоритетным для последующих атак и ударов.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник, 20 мая.

Какая ситуация в Работино и кто контролирует населенный пункт

Братчук в эфире рассказал о текущей ситуации у села Работино и сказал, что его сейчас контролирует украинская армия. Он добавил, что населенный пункт полностью остается под огневым контролем ВСУ.

"Враг сегодня рассматривает Запорожское направление как наиболее перспективное. То есть мы говорим о деревне Урожайной, Старомайорске, о Времеевском выступлении", — сообщил Братчук.

Также он добавил, что российские пропагандисты зачастую сообщают, что Работино захватили россияне, но это неправда. Братчук отметил, что населенный пункт контролируется украинскими бойцами, постоянно там уничтожающими оккупантов.

Однако враг не прекращает попыток атаковать Работино и пытается закрепиться в этом населенном пункте, чтобы продолжить наступление дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне активизировали наступательные действия на Работино, а также Харьковщине.

Особенно тяжела ситуация на Харьковщине. Российские войска наступают вблизи Липцев, северо-восточнее Харькова, и на линии Купянск — Сватово — Кременная.

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09:49 Стало известно, кто вступит в должность погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

09:30 Во Львове горела многоэтажка — из огня удалось спасти четырех жителей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:25 Не стоит ждать с выездом — ситуация на международных трассах Одесчины в понедельник

09:19 В Киеве заработал первый рекрутинговый центр ССО

09:10 Курс доллара колеблется в банках — сколько стоит валюта

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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

Text

10:18 Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

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14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

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13:01 Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

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23:35 Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

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