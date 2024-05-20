Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

Работино в Запорожской области остается под огневым контролем Украины. Россияне определили это направление приоритетным для последующих атак и ударов.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Ранок.LIVE" в понедельник, 20 мая.

Какая ситуация в Работино и кто контролирует населенный пункт

Братчук в эфире рассказал о текущей ситуации у села Работино и сказал, что его сейчас контролирует украинская армия. Он добавил, что населенный пункт полностью остается под огневым контролем ВСУ.

"Враг сегодня рассматривает Запорожское направление как наиболее перспективное. То есть мы говорим о деревне Урожайной, Старомайорске, о Времеевском выступлении", — сообщил Братчук.

Также он добавил, что российские пропагандисты зачастую сообщают, что Работино захватили россияне, но это неправда. Братчук отметил, что населенный пункт контролируется украинскими бойцами, постоянно там уничтожающими оккупантов.

Однако враг не прекращает попыток атаковать Работино и пытается закрепиться в этом населенном пункте, чтобы продолжить наступление дальше.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне активизировали наступательные действия на Работино, а также Харьковщине.

Особенно тяжела ситуация на Харьковщине. Российские войска наступают вблизи Липцев, северо-восточнее Харькова, и на линии Купянск — Сватово — Кременная.