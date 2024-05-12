Бої за Харківщину — українські захисники проінформували про перебіг подій у Вовчанську

У прикордонних населених пунктах на півночі Харківської області триває евакуація цивільних. Зокрема, йдеться про місто Вовчанськ — там бої з окупантами дійшли до околиць міста.

Про це для Reuters розповіли українські військові, що поверталися з бойового завдання у Вовчанську.

Евакуація з Вовчанська

На відео група евакуйованих мешканців Вовчанська, яким вдалося виїхати з міста.

"Дорога жах, ми проїхали страшний обстріл. Все вибухає, все летить — ми нічого не зрозуміли", — розповіла одна з жінок.

Місцеві евакуйовувались з домівок, взявши з собою необхідні речі та домашніх улюбленців.

Військовий розповів, що зараз ситуація у Вовчанську вкрай важка, тому що ворог вже третю добу завдає масованих обстрілів та тероризує населення Росіяни знищують місто, щільно застосовуючи артилерію та РСЗО.

Також протягом минулої доби було завдано 30 авіаційних ударів, тому руйнацій дуже багато. Захисник зазначив, що над Вовчанськом постійно кружляють FPV-дрони, дрони-камікадзе, тому зараз і Нацполіції, і волонтерам вкрай важко займатися евакуацією, бо вони ризикують життям для вивезення населення з міста.

Інший військовий, що повернувся з бойового завдання, зазначив, що було "спекотно".

"Ідуть бої, піджимали нас міцно. Приїхав танчик розбирати, почався штурм русаків, попали наші пацани трохи в оточення, ми їх відбили, вони вийшли і зайняли по вулиці оборону. Тримаються й завдають відчутних втрат противнику", — поділився він.

Воїн розповів, що він разом з побратимом особисто ліквідували двох окупантів, завдяки чому українським силам вдалося вийти. За його словами, на околицях міста тривають стрілкові бої.

"Місто наше, околиці — кусаємось і будемо кусатися за кожен метр, все контрольовано, все нормально", — додав він.

Далі на відео видно, як одному пораненому воїну надали допомогу медики й перемістили його до швидкої для подальшого ушпиталення.

Раніше в мережі поширилася інформація що голова ОВА Олег Синєгубов нібито покинув Харків на тлі російського наступу. Однак сам очільник адміністрації спростував це звинувачення.

Також ми писали, що з прикордонних населених пунктів на Харківщині вже кілька днів проводять евакуацію. Зокрема, вже вдалося вивезти понад 4000 людей, а у Вовчанську лишаються понад 500 українців.