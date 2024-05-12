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Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

12 мая 2024 г. 23:52

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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

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В приграничных населенных пунктах на севере Харьковской области идет эвакуация гражданских. В частности, речь идет о городе Волчанск — там бои с оккупантами дошли до окраин города.

Об этом для Reuters рассказали украинские военные, которые возвращались из боевой задачи в Волчанске.

Эвакуация из Волчанска

На видео группа эвакуированных жителей Волчанска, которым удалось уехать из города.

"Дорога ужас, мы проехали страшный обстрел. Все взрывается, все летит — мы ничего не поняли", — рассказала одна из женщин.

Местные эвакуировались из домов, взяв с собой необходимые вещи и домашних любимцев.

Военный рассказал, что сейчас ситуация в Волчанске крайне тяжелая, потому что враг уже третьи сутки наносит массированные обстрелы и терроризирует население Россияне уничтожают город, плотно применяя артиллерию и РСЗО.

Также за прошедшие сутки было нанесено 30 авиационных ударов, поэтому разрушений очень много. Защитник отметил, что над Волчанском постоянно кружат FPV-дроны, дроны-камикадзе, поэтому сейчас и Нацполиции, и волонтерам крайне тяжело заниматься эвакуацией, потому что они рискуют жизнью для вывоза населения из города.

Другой военный, вернувшийся из боевой задачи, отметил, что было "жарко".

"Идут бои, поджимали нас крепко. Приехал танчик разбирать, начался штурм русаков, попали наши пацаны немного в окружение, мы их отбили, они вышли и заняли по улице оборону. Держатся и наносят ощутимые потери противнику", — поделился он.

Воин рассказал, что он вместе с побратимом лично ликвидировали двух оккупантов, благодаря чему украинским силам удалось выйти. По его словам, в окрестностях города продолжаются стрелковые бои.

"Город наш, окрестности — кусаемся и будем кусаться за каждый метр, все контролируемо, все нормально", — добавил он.

Далее на видео видно, как одному раненому воину оказали помощь медики и переместили его в скорую для дальнейшего госпиталя.

Ранее в сети распространилась информация, что председатель ОВА Олег Синегубов якобы покинул Харьков на фоне российского наступления. Однако сам глава администрации опроверг это обвинение.

Также мы писали, что из приграничных населенных пунктов в Харьковской области уже несколько дней проводят эвакуацию. В частности, уже удалось вывезти более 4000 человек, а в Волчанске остаются более 500 украинцев.

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