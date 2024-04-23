Бійці показали, як відбивають ворожі атаки дронів на Донеччині — ексклюзив Новини.LIVE

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі. Водночас вночі бійців постійно атакують ворожі безпілотники.

Як воїни відбивають штурми БпЛА показала кореспондентка Новини.LIVE.

Відбиття атак російських дронів

Знімальна група Новини.LIVE опівночі на хамері у супроводі військових вирушила на позиції до артилеристів бригади "Рубіж", які відбивають ворожі атаки на Донеччині.

На відео видно, як українська гармата працює по ворожій піхоті та мінометах різного типу.

"Робота з'являється, але нестача боєприпасів трішки не так все, як було раніше. Війна переходить у війну дронів", — розповів військовий.

Так, журналісти заїхали на позиції українських захисників вночі, оскільки вдень через велику кількість російських дронів це робити вкрай небезпечно.

За словами воїнів, там літає дуже багато розвідувальних дронів, таких як Supercam, Zala та "Орлан", тому всі пересування здебільшого проходять у темну пору доби. Однак вночі також працюють ворожі дрони з тепловізорами та навіть FPV з тепловізорами й приладами нічного бачення.

Після кожного бойового виїзду військові вдосконалюють навички на полігоні.

Боєць із позивним "Продюсер" наголосив, що за пів року з будь-якої людини вийде "машина для вбивств окупантів". А для мобілізованих також обов'язкова тримісячна підготовка.

Нагадаємо, в "Азові" показали роботу операторів FPV-дронів, які знищують російську піхоту. Бійці повідомили, що противник не полишає спроби прорвати оборону біля міста Кремінна.

Також ми писали, що українські військові за допомогою FPV-дрона успішно знищили російську роботизовану установку.