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Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

23 апреля 2024 г. 19:01

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19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

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18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

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10:36 Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

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19:40 Вероятная смерть Кадырова, топливный кризис в России и задумал Лукашенко — эфир Новини.LIVE

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19:01 Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

Text

18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

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12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

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11:24 Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

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Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику на нашей земле. В то же время, ночью бойцов постоянно атакуют вражеские беспилотники.

Как воины отбивают штурмы БпЛА показала корреспондентка Новини.LIVE.

Отражение атак российских дронов

Съемочная группа Новини.LIVE в полночь на хамере в сопровождении военных отправилась на позиции к артиллеристам бригады "Рубіж", которые отражают вражеские атаки на Донетчине.

На видео видно, как украинская пушка работает по вражеской пехоте и минометам разного типа.

"Работа появляется, но нехватка боеприпасов немного не так все, как было раньше. Война переходит в войну дронов", — рассказал военный.

Так, журналисты заехали на позиции украинских защитников ночью, поскольку днем из-за большого количества российских дронов это делать крайне опасно.

По словам воинов, там летает очень много разведывательных дронов, таких как Supercam, Zala и "Орлан", поэтому все передвижения в основном проходят в темное время суток. Однако ночью также работают вражеские дроны с тепловизорами и даже FPV с тепловизорами и приборами ночного видения.

После каждого боевого выезда военные усовершенствуют навыки на полигоне.

Боец с позывным "Продюсер" подчеркнул, что через полгода из любого человека выйдет "машина для убийств оккупантов". А для мобилизованных тоже обязательна трехмесячная подготовка.

Напомним, в "Азове" показали работу операторов FPV-дронов, которые уничтожают российскую пехоту. Бойцы сообщили, что противник не оставляет попыток прорвать оборону возле города Кременная.

Также мы писали, что украинские военные с помощью FPV-дрона успешно уничтожили российскую роботизированную установку.

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19:20 Литва выгнала из страны замминистра Кабмина времен Януковича

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:11 Забарный получил характеристику от своего главного тренера

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18:40 Насколько быстро удастся вооружить фронт и что происходит на передовой — эфир Новини.LIVE

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18:01 Удар по харьковской телебашне и пакет помощи от Великобритании — эфир Новини.LIVE

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

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