Бойцы показали, как отбивают вражеские атаки дронов на Донетчине — эксклюзив Новини.LIVE

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику на нашей земле. В то же время, ночью бойцов постоянно атакуют вражеские беспилотники.

Как воины отбивают штурмы БпЛА показала корреспондентка Новини.LIVE.

Отражение атак российских дронов

Съемочная группа Новини.LIVE в полночь на хамере в сопровождении военных отправилась на позиции к артиллеристам бригады "Рубіж", которые отражают вражеские атаки на Донетчине.

На видео видно, как украинская пушка работает по вражеской пехоте и минометам разного типа.

"Работа появляется, но нехватка боеприпасов немного не так все, как было раньше. Война переходит в войну дронов", — рассказал военный.

Так, журналисты заехали на позиции украинских защитников ночью, поскольку днем из-за большого количества российских дронов это делать крайне опасно.

По словам воинов, там летает очень много разведывательных дронов, таких как Supercam, Zala и "Орлан", поэтому все передвижения в основном проходят в темное время суток. Однако ночью также работают вражеские дроны с тепловизорами и даже FPV с тепловизорами и приборами ночного видения.

После каждого боевого выезда военные усовершенствуют навыки на полигоне.

Боец с позывным "Продюсер" подчеркнул, что через полгода из любого человека выйдет "машина для убийств оккупантов". А для мобилизованных тоже обязательна трехмесячная подготовка.

Напомним, в "Азове" показали работу операторов FPV-дронов, которые уничтожают российскую пехоту. Бойцы сообщили, что противник не оставляет попыток прорвать оборону возле города Кременная.

Также мы писали, что украинские военные с помощью FPV-дрона успешно уничтожили российскую роботизированную установку.