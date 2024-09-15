Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Росія активно використовує розвідувальні дрони для наведення ракет та артилерії по українських містах. Водночас Україна має аналоги, зокрема, безпілотник "Лелека".

Це прокоментувала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Вечір.LIVE.

Використання дронів на війні

"Безумовно, це розвідка на дистанції 15-20-30 і більше кілометрів має надзвичайне значення. Розвідка не тільки батальйонного чи бригадного рівня. Чи достатньо в нас цих дронів? Десь я скажу: так", — зазначила Берлінська.

Вона пригадала, що восени 2021 року, коли всі медіа казали про те, що буде вторгнення — українське Міноборони законтрактувало лише 3-4 комплекси дронів "Лелека" на 2022 рік.

"І відповідно ще було буквально кілька виробників, які так само в межах соціологічної похибки законтрактували — на всю країну, в момент коли Росія стояла на наших кордонах. Ми заходили у війну фактично голі: у нас не було ні своїх дронів, ні "мавіків", — зауважила вона.

Однак зараз виробництво знаходиться в найбільш пікових показниках з 2014 року. Водночас важливо розуміти, що розвідувальні літаки так само є розхідним матеріалом — їх також недостатньо та має бути більше.

Крім того, важливо розуміти, що у нас є певні дистанції, які не закриті й не можемо уражати, тому виробники зараз над цим вже працюють.