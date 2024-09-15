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Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

15 вересня 2024 р. 18:02

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Росія активно використовує розвідувальні дрони для наведення ракет та артилерії по українських містах. Водночас Україна має аналоги, зокрема, безпілотник "Лелека".

Це прокоментувала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Вечір.LIVE.

Використання дронів на війні

"Безумовно, це розвідка на дистанції 15-20-30 і більше кілометрів має надзвичайне значення. Розвідка не тільки батальйонного чи бригадного рівня. Чи достатньо в нас цих дронів? Десь я скажу: так", — зазначила Берлінська.

Вона пригадала, що восени 2021 року, коли всі медіа казали про те, що буде вторгнення — українське Міноборони законтрактувало лише 3-4 комплекси дронів "Лелека" на 2022 рік.

"І відповідно ще було буквально кілька виробників, які так само в межах соціологічної похибки законтрактували — на всю країну, в момент коли Росія стояла на наших кордонах. Ми заходили у війну фактично голі: у нас не було ні своїх дронів, ні "мавіків", — зауважила вона.

Однак зараз виробництво знаходиться в найбільш пікових показниках з 2014 року. Водночас важливо розуміти, що розвідувальні літаки так само є розхідним матеріалом — їх також недостатньо та має бути більше. 

Крім того, важливо розуміти, що у нас є певні дистанції, які не закриті й не можемо уражати, тому виробники зараз над цим вже працюють.

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17:44 В Укргідрометцентрі попередили деякі області про зливи завтра — кому варто взяти парасолю

17:20 Поверніть героїв живими — в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

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17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

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Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
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23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

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20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

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