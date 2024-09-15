Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Россия активно использует разведывательные дроны для наведения ракет и артиллерии по украинским городам. В то же время у Украины есть аналоги, в частности, беспилотник "Лелека".

Это прокомментировала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Вечір.LIVE.

Использование дронов на войне

"Безусловно, это разведка на дистанции 15-20-30 и более километров имеет чрезвычайное значение. Разведка не только батальонного или бригадного уровня. Достаточно ли у нас этих дронов? Где-то я скажу: да", — отметила Берлинская.

Она вспомнила, что осенью 2021 года, когда все медиа говорили о том, что будет вторжение — украинское Минобороны законтрактовало только 3-4 комплекса дронов "Лелека" на 2022 год.

"И соответственно еще было буквально несколько производителей, которые так же в рамках социологической погрешности законтрактовали — на всю страну, в момент, когда Россия стояла на наших границах. Мы заходили в войну фактически голые: у нас не было ни своих дронов, ни "мавиков", — отметила она.

Однако сейчас производство находится в самых пиковых показателях с 2014 года. В то же время важно понимать, что разведывательные самолеты также расходные материалы — их также недостаточно и должно быть больше.

Кроме того, важно понимать, что у нас есть определенные дистанции, которые не закрыты и там мы не можем поражать, поэтому производители сейчас над этим уже работают.