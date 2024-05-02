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Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

02 травня 2024 р. 22:00

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22:00Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

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20:40 Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

Text

17:50 Події в Часовому Яру, смерть українців за кордоном та революція в Грузії — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

Text

15:04 Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:44 Берлінська назвала основні причини критичної ситуації на фронті

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14:03 Нардеп пояснив, до чого може призвести примусова мобілізація до ЗСУ

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Новий гість студії Вечір.LIVE — полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. Тема ефіру — атака по російському аеродрому у кримському Джанкої, загроза від дронів для ЗАЕС та очікування від Саміту миру.

Подивитися ефір можна о 22:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Романом Світаном

Дискусійні питання з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • удар ЗСУ по аеродрому "Джанкой" в тимчасово окупованому Криму;
  • заяву Емманюеля Макрона щодо введення французьких військ в Україну;
  • російські дрони над ЗАЕС;
  • Саміт миру;
  • заява Дмитра Кулеби щодо перемовин з Росією.

Нагадаємо, не так давно французький президент Емманюель Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону, і Україна попросила про допомогу, то армія Франції негайно б увійшла до нашої країни.

Водночас в ГУР заявили, що над ядерними реакторами ЗАЕС російські загарбники запускають дрони-камікадзе у бік населених пунктів, які перебувають на вільній від ворога території України.

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22:45 В Україні зросли ціни майже на всі види пального — які ціни на АЗС будуть завтра

22:40 Модель, яка стала образом інтерактивного речника МЗС, відвідувала окупований Донецьк

22:38 Екскомандира "Беркуту" засудили на 10 років за організацію підриву бази у Львові

22:23 Приємний сюрприз — в Укргідрометцентрі розповіли, чого очікувати від погоди завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:10 Зеленський розповів, чого Україна очікує від Саміту миру

21:50 На окупованій частині Запорізької області військові РФ масово пиячать і тікають з частин

21:46 Мовний омбудсмен України анонсував перехід від "лагідної" до "наступальної" українізації

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15:04 Експерт Євген Добряк розповів про перспективи нових безпекових угод із США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:03 Нардеп пояснив, до чого може призвести примусова мобілізація до ЗСУ

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