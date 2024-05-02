Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. Тема ефіру — атака по російському аеродрому у кримському Джанкої, загроза від дронів для ЗАЕС та очікування від Саміту миру.
Подивитися ефір можна о 22:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Романом Світаном
Дискусійні питання з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:
- удар ЗСУ по аеродрому "Джанкой" в тимчасово окупованому Криму;
- заяву Емманюеля Макрона щодо введення французьких військ в Україну;
- російські дрони над ЗАЕС;
- Саміт миру;
- заява Дмитра Кулеби щодо перемовин з Росією.
Нагадаємо, не так давно французький президент Емманюель Макрон заявив, що якби росіяни прорвали оборону, і Україна попросила про допомогу, то армія Франції негайно б увійшла до нашої країни.
Водночас в ГУР заявили, що над ядерними реакторами ЗАЕС російські загарбники запускають дрони-камікадзе у бік населених пунктів, які перебувають на вільній від ворога території України.