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Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

2 мая 2024 г. 22:00

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22:00Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

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17:50События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

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17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

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15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

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14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

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14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

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Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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22:00 Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

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20:40 Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

Text

17:50 События в Часовом Яру, смерть украинцев за границей и революция в Грузии — прямой эфир Вечір.LIVE

Text

17:10 Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

Text

15:04 Эксперт Евгений Добряк рассказал о перспективах новых сделок по безопасности с США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:44 Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

Text

14:03 Нардеп объяснил, к чему может привести принудительная мобилизация в ВСУ

Text
Новость с видео

13:21 Чем живет королевская семья — последние новости Великобритании

Text

11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. Тема эфира — атака по российскому аэродрому в крымском Джанкое, угроза от дронов для ЗАЭС и ожидания от Саммита мира.

Посмотреть эфир можно в 22:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Романом Свитаном

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • удар ВСУ по аэродрому "Джанкой" во временно оккупированном Крыму;
  • заявление Эмманюэля Макрона о введении французских войск в Украину;
  • русские дроны над ЗАЭС;
  • Саммит мира;
  • заявление Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией.

Напомним, недавно французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то армия Франции немедленно бы вошла в нашу страну.

В то же время, в ГУР заявили, что над ядерными реакторами ЗАЭС российские захватчики запускают дроны-камикадзе в сторону населенных пунктов, находящихся на свободной от врага территории Украины.

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21:46 Языковой омбудсмен Украины анонсировал переход от "ласковой" к "наступательной" украинизации

21:06 В 115 ОМБр отреагировали на обвинения в провале обороны Очеретиного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:00 Россияне, массово сбежавшие за границу, возвращаются обратно домой — что происходит

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