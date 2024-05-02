Атака на Джанкой, дроновая угроза для ЗАЭС и Саммит мира — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. Тема эфира — атака по российскому аэродрому в крымском Джанкое, угроза от дронов для ЗАЭС и ожидания от Саммита мира.

Посмотреть эфир можно в 22:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Романом Свитаном

Дискуссионные вопросы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

удар ВСУ по аэродрому "Джанкой" во временно оккупированном Крыму;

заявление Эмманюэля Макрона о введении французских войск в Украину;

русские дроны над ЗАЭС;

Саммит мира;

заявление Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией.

Напомним, недавно французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то армия Франции немедленно бы вошла в нашу страну.

В то же время, в ГУР заявили, что над ядерными реакторами ЗАЭС российские захватчики запускают дроны-камикадзе в сторону населенных пунктов, находящихся на свободной от врага территории Украины.