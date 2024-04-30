Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

Російська армія наприкінці весни може розпочати наступ по всій лінії фронту. За попередньою інформацією, це може відбутися 9 травня.

Про це заявив речник прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ранковому ефірі Новини.LIVE.

Російська армія піде в наступ 9 травня

За його словами, наступ почнеться на сході України.

"У росіян дедлайн до 9 травня. До цієї дати ворог планує почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках. Але ми готові до цього розвитку подій, і наше завдання полягає у зриві такого наступу, якщо він відбудеться", — сказав Шевцов.

Він також додав, що росіяни штурмують села з величезними втратами.

"Для нас, на відміну від них, стоїть в пріоритеті збереження життів. Тому всі рішення полягають у тому, аби відійти на більш підготовлені та укріплені позиції", — зауважив Шевцов.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни оцінили ймовірність захоплення Часового Яру Росією.

Водночас видання The Telegraph заявило, що Росія захопила село Очеретине в Донецькій області через помилку в ротації українських військ.