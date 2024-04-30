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Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

30 апреля 2024 г. 19:09

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19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

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19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

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18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

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18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

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17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

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16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

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14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях

Российская армия в конце весны может начать наступление по всей линии фронта . По предварительной информации, это может произойти 9 мая.

Об этом заявил спикер пограничного отряда "Сталевий кордон" Иван Шевцов в утреннем эфире Новини.LIVE.

Российская армия пойдет в наступление 9 мая

По его словам, наступление начнётся на востоке Украины.

"У россиян дедлайн до 9 мая. К этой дате враг планирует начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях. Но мы готовы к этому развитию событий, и наша задача состоит в срыве такого наступления, если оно произойдет", — сказал Шевцов.

Он также добавил, что россияне штурмуют села с огромными потерями.

"Для нас, в отличие от них, стоит в приоритете сохранения жизней. Поэтому все решения состоят в том, чтобы отойти на более подготовленные и укрепленные позиции", — отметил Шевцов.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны оценили вероятность захвата Временного Яра Россией.

В то же время издание The Telegraph заявило, что Россия захватила село Очеретино в Донецкой области из-за ошибки в ротации украинских войск.

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19:29 День вышиванки 2024 — в Киеве стартовал благотворительный проект с участием защитниц и ОО Землячки

19:27 Кто из мужчин сможет выехать из Украины в мае 2024 года — перечень и изменения в законе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

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16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

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14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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09:59 Новая тактика охраны границы – в ГПСУ назвали цель и рассказали об особенностях