Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Российская армия в конце весны может начать наступление по всей линии фронта . По предварительной информации, это может произойти 9 мая.

Об этом заявил спикер пограничного отряда "Сталевий кордон" Иван Шевцов в утреннем эфире Новини.LIVE.

Российская армия пойдет в наступление 9 мая

По его словам, наступление начнётся на востоке Украины.

"У россиян дедлайн до 9 мая. К этой дате враг планирует начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях. Но мы готовы к этому развитию событий, и наша задача состоит в срыве такого наступления, если оно произойдет", — сказал Шевцов.

Он также добавил, что россияне штурмуют села с огромными потерями.

"Для нас, в отличие от них, стоит в приоритете сохранения жизней. Поэтому все решения состоят в том, чтобы отойти на более подготовленные и укрепленные позиции", — отметил Шевцов.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны оценили вероятность захвата Временного Яра Россией.

В то же время издание The Telegraph заявило, что Россия захватила село Очеретино в Донецкой области из-за ошибки в ротации украинских войск.