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Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

30 липня 2024 р. 10:51

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Військовослужбовець Антон Чорний прокоментував інформацію про ймовірність затримок із зарплатами у ЗСУ з 1 вересня та назвав подібні заяви "ескалацією емоцій". 

Про це Андрій Чорний сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 29 липня.

Виплати зарплат військовим — прогноз

За словами Андрій Чорного, зарплати військовим завжди виплачуються, хоч інколи з затримкою. Тому військовий впевнений, що виплати не припиняться, а такі гучні заяви робляться лише для того, щоб "людям було про що поговорити".

"У нас завжди йде ескалація емоцій. Думаю, що відсутності зарплат не буде ніколи. У нас перед Новим роком завжди затримки, і всі завжди кажуть, що все, більше не платитимуть. Але все завжди платиться", — розповів військовий.

Нагадаємо, як заявила народна депутатка і голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити до вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям у вересні.

Відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постанови Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців складається з двох частин. Це посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Раніше ми писали, що у деяких регіонах України мобілізованим виплачують одноразову грошову компенсацію. Це роблять органи місцевого самоврядування, тож інформацію про процес нарахування коштів можна отримати саме у міських чи інших місцевих радах.

 

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