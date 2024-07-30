Военный отреагировал на заявление об отсутствии зарплат в армии

Военнослужащий Антон Черный прокомментировал информацию о вероятности задержек с зарплатами в ВСУ с 1 сентября и назвал подобные заявления "эскалацией эмоций".

Об этом Андрей Черный сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 29 июля.

Выплаты зарплат военным — прогноз

По словам Андрей Черного, зарплаты военным всегда выплачиваются, хотя иногда с задержкой. Поэтому военный уверен, что выплаты не прекратятся, а такие громкие заявления делаются только для того, чтобы "людям было о чем поговорить".

"У нас всегда идет эскалация эмоций. Думаю, что отсутствия зарплат не будет никогда. У нас перед Новым годом всегда задержки, и все всегда говорят, что все, больше не будут платить. Но все всегда платится", — рассказал военный.

Напомним, как заявила народный депутат и председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа, закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые реформы необходимо принять до сентября. В противном случае нельзя будет выплатить денежное довольствие военнослужащим.

В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлении Кабинета Министров Украины № 704, денежное довольствие военнослужащих состоит из двух частей. Это должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Ранее мы писали, что в некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.