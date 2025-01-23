Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Військовий різко розкритикував витрати з міських бюджетів та благоустрій міст. Він заявив, що наразі важливо підтримувати Збройні сили України, щоб фронт вистояв, а не облаштовувати клумби.

Про це зокрема висловився Ігор Луценко в ефірі "Київський час".

Клумби нікому не будуть потрібні, якщот фронт впаде

"В мене на районі було створено дві величезні клумби з квітами там, де їх не було. Просто була дорога нормальна, стала там клумба. Стало гірше їздити. І було потрачено 2-3 млн гривень. Навіщо я не розумію. Але я знаю, що це інерція, мабуть, попередніх. Але тим не менш є рішення які дозволяють всі ці кошти спрямовувати", — заявив військовий.

Військовий закликав громадян звертатися до влади з вимогами щодо зміни цієї системи.

"Молоді люди так само можуть ходити і до органів центральної влади, і просити по перше законодавчих рамок спрощень для того, щоб місцева влада не боялася потратити третину бюджету половину бюджету на те, щоб допомагати солдатам. Це потрібно, це виправдано. Нехай міста трошки поголодують зате фронт виграє. Якщо фронт програє — ці міста з клумбами нам вже будуть непотрібні", — пояснив Ігор Луценко.

Нагадаємо, у грудні група киян зібралася під стінами КМДА з вимогами виділяти більше коштів з бюджету на підтримку військових.

Тим часом у Києві нещодавно викрили схему з постачання бракованої форми Нацгвардії.