Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Военный резко раскритиковал расходы из городских бюджетов и благоустройство городов. Он заявил, что сейчас важно поддерживать Вооруженные силы Украины, чтобы фронт выстоял, а не обустраивать клумбы.

Об этом в частности высказался Игорь Луценко в эфире "Киевское время".

Клумбы никому не будут нужны, если фронт упадет

"У меня на районе было создано две огромные клумбы с цветами там, где их не было. Просто была дорога нормальная, стала там клумба. Стало хуже ездить. И было потрачено 2-3 млн гривен. Зачем я не понимаю. Но я знаю, что это инерция, видимо, предыдущих. Но тем не менее есть решения, которые позволяют все эти средства направлять", — заявил военный.

Военный призвал граждан обращаться к власти с требованиями по изменению этой системы.

"Молодые люди так же могут ходить и к органам центральной власти, и просить во первых законодательных рамок упрощений для того, чтобы местная власть не боялась потратить треть бюджета половину бюджета на то, чтобы помогать солдатам. Это нужно, это оправдано. Пусть города немножко поголодают зато фронт выиграет. Если фронт проиграет — эти города с клумбами нам уже будут ненужны", — пояснил Игорь Луценко.

Напомним, в декабре группа киевлян собралась под стенами КГГА с требованиями выделять больше средств из бюджета на поддержку военных.

Тем временем в Киеве недавно разоблачили схему по поставке бракованной формы Нацгвардии.