Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри arrow
Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

20 серпня 2024 р. 15:45

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Один мобілізований обходиться держбюджету України на рік приблизно в 1 мільйон 300 тисяч. Фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.

Про це повідомив керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE.  

Забезпечування військових

Пендзин підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що для забезпечення одного військового необхідно шість осіб, які працюють та сплачують податки.

"Є такі загальноекономічні цифри: мобілізаційний ресурс будь-якої країни — це 10% від працездатного населення. 1,4 млн на сьогоднішній момент в Україні. Чому один вояк і шість працюючих? Тому що, попри тих шість працюючих, ще є три, які сидять у тіньовому бізнесі", — пояснив експерт.

Водночас у "Громадському радіо" Пендзин сказав, що фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.

"При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 млн. Тобто буде ще більше", — підкреслив керівник Економічного дискусійного клубу. 

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:22 Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море

16:17 В Україні послабили відповідальність за СЗЧ — Рада ухвалила законопроєкт

16:01 У Тернополі внаслідок нічної атаки ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

15:58 Росгвардійці готові до саботажу наказів через відправку в Курську область — АТЕШ

15:55 На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:51 Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів

15:49 Учитель у двох школах — чи надається відстрочка такому педагогу

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

15:37 ВАКС визначив дату наступного засідання у справі Князєва

15:28 В ДТП на Київщині постраждала дитина — почалось розслідування

16:22 Розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс" не здатний виходити у море

16:17 В Україні послабили відповідальність за СЗЧ — Рада ухвалила законопроєкт

16:01 У Тернополі внаслідок нічної атаки ліквідували пожежу на промисловому об'єкті

15:58 Росгвардійці готові до саботажу наказів через відправку в Курську область — АТЕШ

15:55 На Закарпатті затримали організаторів двох Viber-спільнот для ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:51 Романтика на болотах Одещини — прикордонники врятували закоханих з плавнів

15:49 Учитель у двох школах — чи надається відстрочка такому педагогу

15:37 ВАКС визначив дату наступного засідання у справі Князєва

15:28 В ДТП на Київщині постраждала дитина — почалось розслідування

15:26 В Криму гучно щоночі — Сили оборони України говорять не про всі події на півострові

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Text

23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть