Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Один мобілізований обходиться держбюджету України на рік приблизно в 1 мільйон 300 тисяч. Фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.

Про це повідомив керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE.

Забезпечування військових

Пендзин підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що для забезпечення одного військового необхідно шість осіб, які працюють та сплачують податки.

"Є такі загальноекономічні цифри: мобілізаційний ресурс будь-якої країни — це 10% від працездатного населення. 1,4 млн на сьогоднішній момент в Україні. Чому один вояк і шість працюючих? Тому що, попри тих шість працюючих, ще є три, які сидять у тіньовому бізнесі", — пояснив експерт.

Водночас у "Громадському радіо" Пендзин сказав, що фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.

"При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 млн. Тобто буде ще більше", — підкреслив керівник Економічного дискусійного клубу.