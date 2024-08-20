Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры arrow
Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

20 августа 2024 г. 15:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Один мобилизованный обходится госбюджету Украины в год примерно в 1 миллион 300 тысяч. Фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент — это 1 миллион 100 тысяч человек.

Об этом сообщил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире День.LIVE.

Обеспечение военных

Пендзин подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что для обеспечения одного военного необходимо шесть человек, работающих и уплачивающих налоги.

"Есть такие общеэкономические цифры: мобилизационный ресурс любой страны — это 10% от трудоспособного населения. 1,4 млн на сегодняшний момент в Украине. Почему один воин и шесть работающих? Потому что, несмотря на шесть работающих, еще есть три, которые есть сидят в теневом бизнесе", — объяснил эксперт.

В то же время в "Громадському радіо" Пендзин сказал, что фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент — это 1 миллион 100 тысяч человек.

"Причем, даже если по тем или иным причинам человек или умирает, или получает инвалидность, все равно государство остается обязанным человеку. То есть даже с 1 миллиона 300 тысяч на человека, если считать на всех мобилизованных — это 1 триллион 700 млрд грн в год. И это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем. Это еще не считая обязательные выплаты по 15 млн. То есть будет еще больше", — подчеркнул руководитель Экономического дискуссионного клуба. 

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:01 В Тернополе в результате ночной атаки ликвидировали пожар на промышленном объекте

15:58 Росгвардейцы готовы к саботажу приказов из-за отправки в Курскую область — АТЕШ

15:55 В Закарпатье задержали организаторов двух Viber-сообществ для уклонистов

15:51 Романтика на болотах Одесчины — пограничники спасли влюбленных из плавней

15:49 Учитель в двух школах — предоставляется ли отсрочка такому педагогу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

15:37 ВАКС определил дату следующего заседания по делу Князева

15:28 В ДТП в Киевской области пострадал ребенок — началось расследование

15:26 В Крыму громко каждую ночь — Силы обороны Украины говорят не обо всех событиях на полуострове

15:23 Сырский наградил морпехов 36-й бригады

16:01 В Тернополе в результате ночной атаки ликвидировали пожар на промышленном объекте

15:58 Росгвардейцы готовы к саботажу приказов из-за отправки в Курскую область — АТЕШ

15:55 В Закарпатье задержали организаторов двух Viber-сообществ для уклонистов

15:51 Романтика на болотах Одесчины — пограничники спасли влюбленных из плавней

15:49 Учитель в двух школах — предоставляется ли отсрочка такому педагогу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:37 ВАКС определил дату следующего заседания по делу Князева

15:28 В ДТП в Киевской области пострадал ребенок — началось расследование

15:26 В Крыму громко каждую ночь — Силы обороны Украины говорят не обо всех событиях на полуострове

15:23 Сырский наградил морпехов 36-й бригады

15:13 После ночной атаки в Тернополе ухудшилось качество воздуха — жителей предупредили об опасности

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться