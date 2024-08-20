Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Один мобилизованный обходится госбюджету Украины в год примерно в 1 миллион 300 тысяч. Фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент — это 1 миллион 100 тысяч человек.

Об этом сообщил руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире День.LIVE.

Обеспечение военных

Пендзин подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что для обеспечения одного военного необходимо шесть человек, работающих и уплачивающих налоги.

"Есть такие общеэкономические цифры: мобилизационный ресурс любой страны — это 10% от трудоспособного населения. 1,4 млн на сегодняшний момент в Украине. Почему один воин и шесть работающих? Потому что, несмотря на шесть работающих, еще есть три, которые есть сидят в теневом бизнесе", — объяснил эксперт.

В то же время в "Громадському радіо" Пендзин сказал, что фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент — это 1 миллион 100 тысяч человек.

"Причем, даже если по тем или иным причинам человек или умирает, или получает инвалидность, все равно государство остается обязанным человеку. То есть даже с 1 миллиона 300 тысяч на человека, если считать на всех мобилизованных — это 1 триллион 700 млрд грн в год. И это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем. Это еще не считая обязательные выплаты по 15 млн. То есть будет еще больше", — подчеркнул руководитель Экономического дискуссионного клуба.