Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Військовий Кирило Сазонов розповів, що молодші сержанти та рядові Збройних сил отримують близько 20 тисяч гривень зарплати. Також є інші виплати, які залежать від бойових умов.

Про це Кирило Сазонов повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Які зарплати у військових

Сазонов підтвердив, що бійці дійсно отримують виплати, про які зазначає Міноборони, але їхній розмір залежить від посади та бойових умов, зокрема:

додатково виплачується за інтенсивність бойових дій: мінімум 30 тисяч, а за постійні бойові дії — до 120 тисяч гривень;

є також доплата 70 тисяч гривень за перебування понад місяць у зоні активних бойових дій;

крім того, передбачені премії за знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, кому з військових платять додатково 30 тисяч гривень.

Також ми писали, що для ЗСУ шукають людей, які вміють керувати авто, трактором або екскаватором. Набирають працівників у бригаду "Азов".

Крім того, військові бригади шукають медиків та готові платити зарплати до 128 тисяч гривень.