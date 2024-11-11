Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Военный Кирилл Сазонов рассказал, что младшие сержанты и рядовые Вооруженных сил получают около 20 тысяч гривен зарплаты. Есть и другие выплаты, которые зависят от боевых условий.

Об этом Кирилл Сазонов сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Какие зарплаты у военных

Сазонов подтвердил, что бойцы действительно получают выплаты, о которых отмечает Минобороны, но их размер зависит от должности и боевых условий, в частности:

дополнительно выплачивается за интенсивность боевых действий: минимум 30 тысяч, а за постоянные боевые действия — до 120 тысяч гривен;

есть также доплата 70 тысяч гривен за пребывание более месяца в зоне активных боевых действий;

кроме того, предусмотрены премии за уничтожение вражеской техники.

Напомним, недавно мы писали, кому из военных платят дополнительно 30 тысяч гривен.

Также мы писали, что для ВСУ ищут людей, умеющих управлять авто, трактором или экскаватором. Набирают работников в бригаду "Азов".

Кроме того, военные бригады ищут медиков и готовы платить зарплаты до 128 тысяч гривен.