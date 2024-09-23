Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок заявив, що Уряд не освоїв 55% вилученого військового податку на доходи фізичних осіб. За його словами, це свідчить про його неефективність.

Про це Сергій Євтушок сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Військовий ПДФО

Нардеп зазначив, що уряд планує отримати від 35 до 50 мільярдів доларів із заморожених активів, але всі соціальні видатки заморожуються.

Депутат також розкритикував вилучення податку на доходи фізичних осіб у силовиків і військових.

"Чому вони платять ПДФО державному бюджету, а не в громаду, де їм потрібно прибрати сміття, почистити вулицю, підстригти, ще щось? […] Це ж гроші громади. Чому вони повинні платити, живучи в тій чи іншій громаді, в державний бюджет?" — сказав він.

Нагадаємо, 16 вересня у Раді схвалили підвищення податків в Україні. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Відомо, що впровадження закону буде заднім числом — з 1 жовтня.

Також ми повідомляли, що деякі українці звільнені від сплати військового збору. Серед них військові та працівники інших військових формувань.