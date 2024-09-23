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Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

23 вересня 2024 р. 15:27

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15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

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14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

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13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

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13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

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13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

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11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

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11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

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Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок заявив, що Уряд не освоїв 55% вилученого військового податку на доходи фізичних осіб. За його словами, це свідчить про його неефективність.

Про це Сергій Євтушок сказав в ефірі Ранок.LIVE

Військовий ПДФО 

Нардеп зазначив, що уряд планує отримати від 35 до 50 мільярдів доларів із заморожених активів, але всі соціальні видатки заморожуються.

Депутат також розкритикував вилучення податку на доходи фізичних осіб у силовиків і військових.

"Чому вони платять ПДФО державному бюджету, а не в громаду, де їм потрібно прибрати сміття, почистити вулицю, підстригти, ще щось? […] Це ж гроші громади. Чому вони повинні платити, живучи в тій чи іншій громаді, в державний бюджет?" — сказав він.

Нагадаємо, 16 вересня у Раді схвалили підвищення податків в Україні. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Відомо, що впровадження закону буде заднім числом — з 1 жовтня.

Також ми повідомляли, що деякі українці звільнені від сплати військового збору. Серед них військові та працівники інших військових формувань. 

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15:20 Вітчим загиблого військового — чи має він право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:18 У Тернополі водійка збила 13-річного хлопчика на велосипеді — дитина не вижила

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