Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок заявил, что Правительство не освоило 55% изъятого военного налога на доходы физических лиц. По его словам, это свидетельствует о его неэффективности.

Об этом Сергей Евтушок сказал в эфире Ранок.LIVE.

Военный НДФЛ

Нардеп отметил, что правительство планирует выручить от 35 до 50 миллиардов долларов из замороженных активов, но все социальные расходы замораживаются.

Депутат также подверг критике изъятие налога на доходы физических лиц у силовиков и военных.

"Почему они платят НДФЛ государственному бюджету, а не в громаду, где им нужно убрать мусор, почистить улицу, подстричь, еще что-то? […] Это же деньги громады. Почему они должны платить, живя в той или иной общине, в государственный бюджет?" — сказал он.

Напомним, 16 сентября в Раде одобрили повышение налогов в Украине. В частности, военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. Известно, что введение закона будет задним числом — с 1 октября.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы освобождены от уплаты военного сбора. В их числе военные и работники других военных формирований.