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Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

09 січня 2025 р. 21:59

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21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

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19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

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18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

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16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

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14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

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13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

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Народний депутат України Богдан Кицак пояснив важливість нових заходів для регулювання військового обліку в умовах воєнного часу. Він висловився про новий законопроєкт.

Про це Кицак сказав під час ефіру програми Вечір.LIVE у четвер, 9 січня.

Що сказав Кицак про регулювання військового обліку 

Тепер юнаки можуть зареєструватися у військкоматі в електронному вигляді. Це значно спрощує процедуру й робить її доступнішою.  

Парламентар заспокоїв чоловіків, які ще не досягли мобілізаційного віку — юнаки, які стають на облік, не підлягають мобілізації до досягнення 25 років.  

Штрафи запроваджуються лише для тих, хто не став на облік та не оновив свої військово-облікові дані.

Водночас градація штрафів залежить від рівня порушення.  

Кицак зазначив, що запровадження штрафів — це крайній, але необхідний захід у час війни. Це спрямовано на вдосконалення системи військового обліку, що є критично важливим для обороноздатності країни.  

Нагадаємо, ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів. Зокрема, тоді, коли військово-обліковий документ у "Резерв+" не містить QR-коду.

Як ми повідомляли, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК та СП мають право виписати штраф військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, йдеться про тих, хто порушив військовий облік. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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