Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Народний депутат України Богдан Кицак пояснив важливість нових заходів для регулювання військового обліку в умовах воєнного часу. Він висловився про новий законопроєкт.

Про це Кицак сказав під час ефіру програми Вечір.LIVE у четвер, 9 січня.

Що сказав Кицак про регулювання військового обліку

Тепер юнаки можуть зареєструватися у військкоматі в електронному вигляді. Це значно спрощує процедуру й робить її доступнішою.

Парламентар заспокоїв чоловіків, які ще не досягли мобілізаційного віку — юнаки, які стають на облік, не підлягають мобілізації до досягнення 25 років.

Штрафи запроваджуються лише для тих, хто не став на облік та не оновив свої військово-облікові дані.

Водночас градація штрафів залежить від рівня порушення.

Кицак зазначив, що запровадження штрафів — це крайній, але необхідний захід у час війни. Це спрямовано на вдосконалення системи військового обліку, що є критично важливим для обороноздатності країни.

Нагадаємо, ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів. Зокрема, тоді, коли військово-обліковий документ у "Резерв+" не містить QR-коду.

Як ми повідомляли, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК та СП мають право виписати штраф військовозобов'язаним чоловікам. Зокрема, йдеться про тих, хто порушив військовий облік.