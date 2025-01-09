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Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

9 января 2025 г. 21:59

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21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

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19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

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18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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Народный депутат Украины Богдан Кицак объяснил важность новых мер для регулирования военного учета в условиях военного времени. Он высказался о новом законопроекте.

Об этом Кицак сказал во время эфира программы Вечер.LIVE в четверг, 9 января.

Что сказал Кицак о регулировании воинского учета 

Теперь юноши могут зарегистрироваться в военкомате в электронном виде. Это значительно упрощает процедуру и делает ее более доступной.

Парламентарий успокоил мужчин, которые еще не достигли мобилизационного возраста — юноши, которые становятся на учет, не подлежат мобилизации до достижения 25 лет.

Штрафы вводятся только для тех, кто не стал на учет и не обновил свои военно-учетные данные.

В то же время градация штрафов зависит от уровня нарушения.

Кицак отметил, что введение штрафов — это крайняя, но необходимая мера во время войны. Это направлено на совершенствование системы воинского учета, что является критически важным для обороноспособности страны.

Напомним, ТЦК могут выписать штраф даже после предъявления военно-учетных документов, в частности, тогда, когда военно-учетный документ в "Резерв+" не содержит QR-кода.

Как мы сообщали, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право выписать штраф военнообязанным мужчинам. В частности, речь идет о тех, кто нарушил воинский учет.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

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10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину