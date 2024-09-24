Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Наразі в Україні недостатньо коштів для пенсій та підвищення зарплат для військових. Для цього необхідно скорочувати видатки на правоохоронні органи.

Про це заявила народна депутатка від "Свободи" Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Як збільшити зарплати військовим

"В Україні недостатньо коштів для соцзахисту та пенсій, а військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, потребують підвищення зарплат", — сказала депутатка.

Вона вважає, для того, аби це можна було зробити, необхідно скорочувати видатки на правоохоронні органи.

"Продавець в магазині отримує понад 20 тисяч гривень, а військовослужбовець, який служить у тиловому місті, отримує 20 тисяч гривень. Це ж неспівмірні речі, бо робота має зовсім інший рівень складності", — пояснила Савчук.

Тож депутатка закликала зменшити фінансування таких органів, як СБУ, поліція, юстиція, прокуратура та направити їх на першочергові потреби.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що у вересні зарплати українських військовослужбовців залишаться незмінними. Щоправда, крім щомісячного грошового забезпечення, деякі бійці можуть отримати надбавки в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень.