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Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

24 сентября 2024 г. 12:25

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Пока в Украине недостаточно средств для пенсий и повышения зарплат для военных. Для этого необходимо сокращать расходы на правоохранительные органы.

Об этом заявила народный депутат от "Свободы" Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Как увеличить зарплаты военным

"В Украине недостаточно средств для соцзащиты и пенсий, а участвующие в боевых действиях военнослужащие нуждаются в повышении зарплат", — сказала депутат.

Она считает, что для того, чтобы это можно было сделать, необходимо сокращать расходы на правоохранительные органы.

"Продавец в магазине получает более 20 тысяч гривен, а военнослужащий, который служит в тыловом городе, получает 20 тысяч гривен. Это же несоразмерные вещи, потому что у работы совсем другой уровень сложности", — пояснила Савчук.

Поэтому депутат призвала уменьшить финансирование таких органов, как СБУ, полиция, юстиция, прокуратура и направить их на первоочередные нужды.

Напомним, недавно мы сообщали, что в сентябре зарплаты украинских военнослужащих останутся неизменными. Правда, кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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