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Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

29 січня 2025 р. 11:06

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Підприємства, які хочуть отримати статус критичного та забронювати своїх працівників, мають пройти низку перевірок. Крім того, їм буде доступна функція бронювання працівників через застосунок "Дія".

Про це повідомив народний депутат України Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Що зміниться у бронюванні для підприємств та їх працівників

Олександр Федієнко пояснив, що на початку грудня було прийняте оновлення постанови №1312, яка вносить зміни до постанови №76, яка визначає що був проведений відповідний аудит критично важливих підприємств.

"Відповідно центральним органам виконавчої влади було дано доручення в денні терміни розробити оновлені критерії визначення критичності цих підприємств. А підприємства повинні були до 28 лютого пройти відповідну оновлену критичність, а далі провести бронювання працівників", — пояснив Федієнко.

Проте, нардеп теж відзначив недоліки у роботі механізму бронювання, тож відтепер підприємства спочатку самі мають пройти перевірку на відповідність критичного, а потім бронювати працівників. 

"Підприємства повинні пройти оновлення критичності за новими критеріями, а вже з 22 січня відкриється відповідний механізм, коли вони зможуть через "Дію" бронювати своїх співробітників до 1 березня", — пояснив нардеп. 

Нагадаємо, юристка пояснила, чи впливає втрата військового квитка на оформлення бронювання. Також юрист пояснив, чи має повноваження ТЦК та СП анулювати бронювання від мобілізації. 

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11:12 Українці мають декларувати дохід від Нацкешбеку — що треба знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:03 В Україні стартувала нова допомога для ВПО — що треба знати

11:02 Допомога військовим — які одноразові виплати надають у 2025 році

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