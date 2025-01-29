Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

Предприятия, которые хотят получить статус критического и бронировать своих работников, должны пройти ряд проверок. Кроме того, им будет доступна функция бронирования работников через приложение "Дія".

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Что изменится в бронировании для предприятий и их работников

Александр Федиенко пояснил, что в начале декабря было принято обновление постановления №1312, которое вносит изменения в постановление №76, которое определяет, что был проведен соответствующий аудит критически важных предприятий.

Соответственно центральным органам исполнительной власти было дано поручение в дневные сроки разработать обновленные критерии определения критичности этих предприятий. А предприятия должны были до 28 февраля пройти соответствующую обновленную критичность, а дальше провести бронирование работников", — объяснил Федиенко.

Впрочем, нардеп тоже отметил недостатки в работе механизма бронирования, поэтому отныне предприятия сначала сами должны пройти проверку на соответствие критичности, а затем бронировать работников.

"Предприятия должны пройти обновление критичности по новым критериям, а уже с 22 января откроется соответствующий механизм, когда они смогут через "Дію" бронировать своих сотрудников до 1 марта", — объяснил нардеп.

Напомним, юрист объяснила, влияет ли потеря военного билета на оформление бронирования. Также юрист объяснил, имеет ли полномочия ТЦК и СП аннулировать бронирование от мобилизации.