Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

В Україні налічується понад 100 тисяч військових пенсіонерів. Значна частина перебуває на фронті.

Про це повідомила перша заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Скільки військових пенсіонерів на фронті

Констанкевич підкреслила, що багато військових пенсіонерів зараз продовжують служити у війську.

"Якщо говорити про військових пенсіонерів, то ця інформація звучала на Комітеті соціальної політики, там де обговорювались питання пенсій і виплат, які отримують, то це понад 100 тисяч. Частина є на фронті, близько 40 тисяч військових пенсіонерів", — сказала нардепка.

Раніше ми розповідали, що в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за віком. Законодавство передбачає для них особливі умови, що дозволяють завершити трудову діяльність раніше загального пенсійного віку.

Нагадаємо, в Україні врегульовані особливі умови нарахування пенсій та вимоги до стажу й віку військовослужбовцям. Закон також передбачає виплати для співробітників НАБУ, Служби судової охорони, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби та БЕБ.