Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні arrow
Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

25 листопада 2024 р. 14:32

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

В Україні налічується понад 100 тисяч військових пенсіонерів. Значна частина перебуває на фронті. 

Про це повідомила перша заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 25 листопада.

Скільки військових пенсіонерів на фронті

Констанкевич підкреслила, що багато військових пенсіонерів зараз продовжують служити у війську.

"Якщо говорити про військових пенсіонерів, то ця інформація звучала на Комітеті соціальної політики, там де обговорювались питання пенсій і виплат, які отримують, то це понад 100 тисяч. Частина є на фронті, близько 40 тисяч військових пенсіонерів", — сказала нардепка.

Раніше ми розповідали, що в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію за віком. Законодавство передбачає для них особливі умови, що дозволяють завершити трудову діяльність раніше загального пенсійного віку.

Нагадаємо, в Україні врегульовані особливі умови нарахування пенсій та вимоги до стажу й віку військовослужбовцям. Закон також передбачає виплати для співробітників НАБУ, Служби судової охорони, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби та БЕБ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:40 У Раді запропонували зменшити граничний вік для служби

14:37 В ОП відреагували на заяви про повернення українців на ТОТ

14:34 Температура знову падає — прогноз погоди в Харкові на завтра

14:33 Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Суми можуть здивувати — які зарплати в кондукторів

14:22 Графіки світла в Одесі на понеділок оновили — які зміни

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

14:05 В інтерв'ю Зеленській задали питання про бажання жити під бомбами

13:56 Заморожені активи РФ можуть стати вирішальними у війні — Reuters

14:40 У Раді запропонували зменшити граничний вік для служби

14:37 В ОП відреагували на заяви про повернення українців на ТОТ

14:34 Температура знову падає — прогноз погоди в Харкові на завтра

14:33 Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА

14:30 Суми можуть здивувати — які зарплати в кондукторів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:22 Графіки світла в Одесі на понеділок оновили — які зміни

14:05 В інтерв'ю Зеленській задали питання про бажання жити під бомбами

13:56 Заморожені активи РФ можуть стати вирішальними у війні — Reuters

13:56 Хто має право на пільги у громадському транспорті — список

13:52 Російський удар по Одесі — кількість постраждалих зросла

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї