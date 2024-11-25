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Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

25 ноября 2024 г. 14:32

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В Украине насчитывается более 100 тысяч военных пенсионеров. Значительная часть находится на фронте.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат Ирина Констанкевич в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 25 ноября.

Сколько военных пенсионеров на фронте

Констанкевич подчеркнула, что многие военные пенсионеры сейчас продолжают служить в армии.

"Если говорить о военных пенсионерах, а об этом шла речь на Комитете социальной политики, где обсуждались вопросы получаемых пенсий и выплат, то это более 100 тысяч. Часть находится на фронте — это около 40 тысяч военных пенсионеров", — сказала нардеп.

Ранее мы рассказывали, что в Украине участники боевых действий могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию по возрасту. Законодательство предусматривает для них особые условия, позволяющие завершить трудовую деятельность раньше общего пенсионного возраста.

Напомним, в Украине урегулированы особые условия начисления пенсий и требования к стажу и возрасту военнослужащих. Закон также предусматривает выплаты для сотрудников НАБУ, Службы судебной охраны, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, СБУ, Госпогранслужбы, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы и БЭБ.

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