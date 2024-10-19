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Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

19 жовтня 2024 р. 12:23

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12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

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00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

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13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

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09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

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Військовий юрист Тарас Боровський прокоментував отримання одноразової грошової допомоги сім'ями загиблих військових. За його словами, цей процес спрощують командування частин та територіальні центри комплектування.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Фінансова допомога для родин загиблих воїнів

Боровський наголосив, що цей процес має вигляд достатньо злагодженого, однак там, де є проблеми, це, ймовірно, пов'язано з людським фактором.

"Ми не позбавлені того, що є певні командири частин, є певні працівники ТЦК, які нечисті на руку, і вони трошки затягують цей процес. Однак, звернувшись до фахівця в галузі права, ви зможете зробити все це швидше", — додав військовий юрист.

Нагадаємо, Боровський пояснив нюанси виплат родинам загиблих військових. За його словами, отримати гроші одразу неможливо.

Раніше Кабмін змінив порядок виплати компенсації за загиблого військового, але сума залишилася без змін.

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13:34 Пушич пояснив, як Шахтар зіграє з Арсеналом у Лізі чемпіонів

13:21 Повернення військовополонених в Україну — СБУ опублікувала зворушливе відео

13:14 Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей — скільки збили сили ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:07 Беленюк розповів про особисте — чи є дівчина у борця-нардепа

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