Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Військовий юрист Тарас Боровський прокоментував отримання одноразової грошової допомоги сім'ями загиблих військових. За його словами, цей процес спрощують командування частин та територіальні центри комплектування.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Фінансова допомога для родин загиблих воїнів

Боровський наголосив, що цей процес має вигляд достатньо злагодженого, однак там, де є проблеми, це, ймовірно, пов'язано з людським фактором.

"Ми не позбавлені того, що є певні командири частин, є певні працівники ТЦК, які нечисті на руку, і вони трошки затягують цей процес. Однак, звернувшись до фахівця в галузі права, ви зможете зробити все це швидше", — додав військовий юрист.

Нагадаємо, Боровський пояснив нюанси виплат родинам загиблих військових. За його словами, отримати гроші одразу неможливо.

Раніше Кабмін змінив порядок виплати компенсації за загиблого військового, але сума залишилася без змін.