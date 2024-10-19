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Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

19 октября 2024 г. 12:23

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23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

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19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

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17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

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17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

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13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

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Военный юрист Тарас Боровский прокомментировал получение единовременной денежной помощи семьями погибших военных. По его словам, этот процесс упрощают командование частей и территориальные центры комплектования.

Об этом Тарас Боровский сказал в эфире Вечір.LIVE.

Финансовая помощь для семей погибших воинов

Боровский подчеркнул, что этот процесс выглядит достаточно слаженным, однако там, где есть проблемы, это, вероятно, связано с человеческим фактором.

"Мы не лишены того, что есть определенные командиры частей, есть определенные работники ТЦК, которые нечисты на руку, и они немножко затягивают этот процесс. Однако, обратившись к специалисту в области права, вы сможете сделать все это быстрее", — добавил военный юрист.

Напомним, Боровский объяснил нюансы выплат семьям погибших военных. По его словам, получить деньги сразу невозможно.

Ранее Кабмин изменил порядок выплаты компенсации за погибшего военного, но сумма осталась без изменений.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

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23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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