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Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

26 вересня 2024 р. 09:36

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Кабінет Міністрів України змінив порядок виплат допомоги за загибель або поранення військових. Стало відомо, хто отримає 15 млн грн, а хто 2,2 млн грн.

Про це повідомив військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 26 вересня.

Виплата допомоги за загибель військових

Боровський пояснив, що у разі загибелі військового під час виконання бойових завдань на фронті або при захисті України, родина отримає 15 мільйонів гривень. Ця сума розподіляється між родичами за ступенем спорідненості.

Він додав, якщо військовий загинув не на фронті, то сума виплат змінюється.

"Є випадки, коли військовослужбовці гинуть за інших обставин, не пов'язаних із захистом Батьківщини, або ж пов'язаних, але не на фронті. Наприклад, внаслідок ракетного обстрілу на якійсь території", — розповів військовий юрист.

За його словами, раніше розмір виплати становив 500 прожиткових мінімумів, проте 25 вересня було установлено 750 прожиткових мінімумів, а це 2 млн 271 тис. грн.

Зауважимо, що наразі відповідну заяву можна подати не лише в паперовому вигляді, а й онлайн через застосунок "Дія" чи єдиний державний реєстр ветеранів війни. 

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ та ветерани війни можуть безкоштовно вилікувати зуби в рамках дії пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я та стоматологічних клінік. 

Також раніше ми писали, що військовослужбовці, які звільнились із лав ЗСУ, мають право на цілу низку виплат. 

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10:16 Не нехтуйте тривогами — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:08 У Херсоні пролунали потужні вибухи

10:07 У Хмельницькій області пролунали сильні вибухи

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