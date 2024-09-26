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Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

26 сентября 2024 г. 9:36

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16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

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13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

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Кабинет Министров Украины изменил порядок выплат помощи за гибель или ранение военных. Стало известно, кто получит 15 млн грн, а кто 2,2 млн грн.

Об этом сообщил военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE в четверг, 26 сентября.

Выплата помощи за гибель военных

Боровский пояснил, что в случае гибели военного во время выполнения боевых задач на фронте или при защите Украины, семья получит 15 миллионов гривен. Эта сумма распределяется между родственниками по степени родства.

Он добавил, если военный погиб не на фронте, то сумма выплат меняется.

"Есть случаи, когда военнослужащие погибают при других обстоятельствах, не связанных с защитой Родины, или же связанных, но не на фронте. Например, в результате ракетного обстрела на какой-то территории", — рассказал военный юрист.

По его словам, ранее размер выплаты составлял 500 прожиточных минимумов, однако 25 сентября было установлено 750 прожиточных минимумов, а это 2 млн 271 тыс. грн.

Заметим, что сейчас соответствующее заявление можно подать не только в бумажном виде, но и онлайн через приложение "Дія" или единый государственный реестр ветеранов войны. 

Напомним, военнослужащие ВСУ и ветераны войны могут бесплатно вылечить зубы в рамках действия пилотного проекта Министерства здравоохранения и стоматологических клиник.

Также ранее мы писали, что военнослужащие, которые уволились из рядов ВСУ, имеют право на целый ряд выплат.

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10:16 Не пренебрегайте тревогами — россияне вывели ракетоноситель в Черное море

10:08 В Херсоне прогремели мощные взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:07 В Хмельницкой области раздались сильные взрывы

10:06 В Киеве снова слышны взрывы

10:04 Оккупанты пытались идти в штурм — 46 ОАэМБр показала, как встретила их дронами

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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