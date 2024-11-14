Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК arrow
Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

14 листопада 2024 р. 18:57

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Військовий юрист Тарас Боровський вважає, що деякі формулювання у переліку хвороб є розмитими. Це відкриває нові можливості для корупційних схем серед співробітників військово-лікарських комісій.

Про це Боровський заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 14 листопада. 

Нові можливості для корупції

"По кожній хворобі майже завжди є дуже розмиті формулювання: якщо ця хвороба призвела до значних порушень функцій організму, тоді особа вважається повністю непридатною", — пояснив юрист.

При цьому він додав, що кожен спеціаліст вимірює фактор "значимості порушення" по своєму, що дає простір для корупції.

Юрист також наголосив, що особи з туберкульозом або ВІЛ, незважаючи на бажання служити, не повинні бути мобілізовані через ризик для інших військових.

Нагадаємо, військові в Україні мають право на отримання додаткових виплат під час перебування у лікарні чи на реабілітації, а також для лікування серйозних хвороб.

Також нагадаємо, що згідно із законодавством, визначені види захворювань крові, що звільняють від мобілізації до ЗСУ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:11 Поліція спростувала смерть працівника ТЦК Києва у лікарні

19:07 Харчування в одеських лікарнях — у шпиталі відповіли військовому

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

18:48 Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра

18:45 Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:27 Ребров звернувся до молодих українських футболістів

18:24 Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро

18:23 Блекаут не страшний — одеське ОСББ отримало грант на мільйон

18:12 Склад сім'ї УБД — хто може користуватись пільгами

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

19:11 Поліція спростувала смерть працівника ТЦК Києва у лікарні

19:07 Харчування в одеських лікарнях — у шпиталі відповіли військовому

18:48 Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра

18:45 Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою

18:27 Ребров звернувся до молодих українських футболістів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:24 Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро

18:23 Блекаут не страшний — одеське ОСББ отримало грант на мільйон

18:12 Склад сім'ї УБД — хто може користуватись пільгами

18:06 Клименко нагородив військових та рятувальників — відео

17:47 Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ