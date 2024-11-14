Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Військовий юрист Тарас Боровський вважає, що деякі формулювання у переліку хвороб є розмитими. Це відкриває нові можливості для корупційних схем серед співробітників військово-лікарських комісій.

Про це Боровський заявив в ефірі День.LIVE у четвер, 14 листопада.

Нові можливості для корупції

"По кожній хворобі майже завжди є дуже розмиті формулювання: якщо ця хвороба призвела до значних порушень функцій організму, тоді особа вважається повністю непридатною", — пояснив юрист.

При цьому він додав, що кожен спеціаліст вимірює фактор "значимості порушення" по своєму, що дає простір для корупції.

Юрист також наголосив, що особи з туберкульозом або ВІЛ, незважаючи на бажання служити, не повинні бути мобілізовані через ризик для інших військових.

Нагадаємо, військові в Україні мають право на отримання додаткових виплат під час перебування у лікарні чи на реабілітації, а також для лікування серйозних хвороб.

Також нагадаємо, що згідно із законодавством, визначені види захворювань крові, що звільняють від мобілізації до ЗСУ.