Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Военный юрист Тарас Боровский считает, что некоторые формулировки в перечне болезней размыты. Это открывает новые возможности для коррупционных схем среди сотрудников военно-врачебных комиссий.

Об этом Боровский заявил в эфире День.LIVE в четверг, 14 ноября.

Новые возможности для коррупции

"По каждой болезни почти всегда очень размыты формулировки: если эта болезнь привела к значительным нарушениям функций организма, тогда лицо считается полностью непригодным", — пояснил юрист.

При этом он добавил, что каждый специалист измеряет фактор "значимости нарушения" по своему, что дает простор для коррупции.

Юрист также подчеркнул, что лица с туберкулезом или ВИЧ, несмотря на желание служить, не должны быть мобилизованы из-за риска для других военных.

Напомним, военные в Украине имеют право на получение дополнительных выплат во время пребывания в больнице или на реабилитации, а также для лечения серьезных болезней.

Также напомним, что согласно законодательству, определены виды заболеваний крови, освобождающих от мобилизации в ВСУ.