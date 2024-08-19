Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Після завершення війни, Україна має демобілізувати більшу частину бійців. Таким чином, після повернення війська до армії мирного часу, демобілізованих ветеранів війни необхідно повернути до цивільного життя з фронтовими зарплатами.

Про це розповів директор Представництва Спілки підприємців і роботодавців Польщі в Україні Назарій Волянський в ефірі Ранок.LIVE.

Як повернути ветеранів війни до цивільного життя

За його словами, якщо ветеран війни започаткує власний бізнес, він створить робочі місця, а це позитивно вплине на економіку.

"Ми вже проводимо навчання ветеранів з приводу того, як відкрити власну справу та як їм остаточно повернутися до цивільного життя. Таким чином, можна буде посилити нашу економіку", — сказав він.

Експерт наголошує: втрата ветеранами фронтових виплат у цивільному житті може змусити їх шукати роботу з аналогічною зарплатою.

"Ті військові, які отримують зараз на фронті 100 тис. і більше, не зможуть повернутися в цивільне життя та отримувати 20 тис. грн зарплатні на місяць. Для них це буде шок, і вони будуть шукати інші методи заробітку", — зауважив Волянський.