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Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

19 серпня 2024 р. 13:51

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Після завершення війни, Україна має демобілізувати більшу частину бійців. Таким чином, після повернення війська до армії мирного часу, демобілізованих ветеранів війни необхідно повернути до цивільного життя з фронтовими зарплатами.

Про це розповів директор Представництва Спілки підприємців і роботодавців Польщі в Україні Назарій Волянський в ефірі Ранок.LIVE. 

Як повернути ветеранів війни до цивільного життя

За його словами, якщо ветеран війни започаткує власний бізнес, він створить робочі місця, а це позитивно вплине на економіку.

"Ми вже проводимо навчання ветеранів з приводу того, як відкрити власну  справу та як їм остаточно повернутися до цивільного життя. Таким чином, можна буде посилити нашу економіку", — сказав він.

Експерт наголошує: втрата ветеранами фронтових виплат у цивільному житті може змусити їх шукати роботу з аналогічною зарплатою. 

"Ті військові, які отримують зараз на фронті 100 тис. і більше, не зможуть повернутися в цивільне життя та отримувати 20 тис. грн зарплатні на місяць. Для них це буде шок, і вони будуть шукати інші методи заробітку", — зауважив Волянський.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

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12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

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11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

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08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

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16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

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10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій