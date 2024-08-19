Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

После завершения войны Украина должна демобилизовать большую часть бойцов. Таким образом, после возвращения войск в армию мирного времени, демобилизованных ветеранов войны необходимо вернуть в гражданскую жизнь с фронтовыми зарплатами.

Об этом рассказал директор Представительства Союза предпринимателей и работодателей Польши в Украине Назарий Волянский в эфире Ранок.LIVE.

Как вернуть ветеранов войны в гражданскую жизнь

По его словам, если ветеран войны откроет собственный бизнес, он создаст рабочие места, а это положительно повлияет на экономику.

"Мы уже проводим обучение ветеранов по поводу того, как открыть собственное дело и как им окончательно вернуться в гражданскую жизнь. Таким образом, можно будет усилить нашу экономику", — сказал он.

Эксперт подчеркивает: потеря ветеранами фронтовых выплат в гражданской жизни может вынудить их искать работу с аналогичной зарплатой.

"Те военные, которые получают сейчас на фронте 100 тыс. и больше, не смогут вернуться в гражданскую жизнь и получать 20 тыс. грн зарплаты в месяц. Для них это будет шок, и они будут искать другие методы заработка", — отметил Волянский.