Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що постанова про повернення виплати 30 тисяч гривень всім військовим досі не реалізована. Вона була ухвалена минулого року.

Про це Олексій Гончаренко сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 жовтня.

Виплата 30 тис. грн військовим

Гончаренко наголосив, що в держави кошти є, однак їх витрачають на інші проєкти. Нардеп пропонує хоча б часткове виконання обіцянки — повернути мінімум 10 тис. грн доплат.

"Це я вже мовчу про те, що курсанти отримують 2300 грн досі, що є категорії військових, виведені поза штат, які отримують по 600-700 грн на місяць тощо. Це неприпустимо", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня заробітна плата військових залишиться без змін. Згідно з чинними нормами, розмір винагороди залишатиметься стабільним принаймні до завершення 2024 року.

Також військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.