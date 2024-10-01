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Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

01 жовтня 2024 р. 14:50

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14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

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11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

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09:38 У Києві катастрофа з якістю води, мостів та управління — інтерв'ю з депутатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

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Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що постанова про повернення виплати 30 тисяч гривень всім військовим досі не реалізована. Вона була ухвалена минулого року.

Про це Олексій Гончаренко сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 жовтня.

Виплата 30 тис. грн військовим

Гончаренко наголосив, що в держави кошти є, однак їх витрачають на інші проєкти. Нардеп пропонує хоча б часткове виконання обіцянки — повернути мінімум 10 тис. грн доплат.

"Це я вже мовчу про те, що курсанти отримують 2300 грн досі, що є категорії військових, виведені поза штат, які отримують по 600-700 грн на місяць тощо. Це неприпустимо", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня заробітна плата військових залишиться без змін. Згідно з чинними нормами, розмір винагороди залишатиметься стабільним принаймні до завершення 2024 року.

Також військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.

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14:37 В Охматдиті назвали кількість дітей, які щоденно отримують лікування

14:28 Жертва російського терору — померла дівчина, поранена під час обстрілу Одещини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:22 Нова пошта змінила правила роботи в одній з країн ЄС — деталі

14:18 У Львові знову не обрали запобіжний захід Стахіву — яка причина

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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