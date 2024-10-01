Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что постановление о возвращении выплаты 30 тысяч гривен всем военным до сих пор не реализовано. Оно было принято в прошлом году.

Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире День.LIVE во вторник, 1 октября.

Выплата 30 тыс. грн военным

Гончаренко отметил, что у государства средства есть, однако их тратят на другие проекты. Нардеп предлагает хотя бы частичное выполнение обещания — вернуть минимум 10 тыс. грн доплат.

"Это я уже молчу о том, что курсанты получают 2300 грн до сих пор, что есть категории военных, выведенные вне штата, которые получают по 600-700 грн в месяц и тому подобное. Это недопустимо", — добавил Гончаренко.

Напомним, в Украине с 1 октября заработная плата военных останется без изменений. Согласно действующим нормам, размер вознаграждения будет оставаться стабильным по крайней мере до завершения 2024 года.

Также военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.