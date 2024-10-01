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Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

1 октября 2024 г. 14:50

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14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

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11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

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09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

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08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что постановление о возвращении выплаты 30 тысяч гривен всем военным до сих пор не реализовано. Оно было принято в прошлом году.

Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире День.LIVE во вторник, 1 октября.

Выплата 30 тыс. грн военным

Гончаренко отметил, что у государства средства есть, однако их тратят на другие проекты. Нардеп предлагает хотя бы частичное выполнение обещания — вернуть минимум 10 тыс. грн доплат.

"Это я уже молчу о том, что курсанты получают 2300 грн до сих пор, что есть категории военных, выведенные вне штата, которые получают по 600-700 грн в месяц и тому подобное. Это недопустимо", — добавил Гончаренко.

Напомним, в Украине с 1 октября заработная плата военных останется без изменений. Согласно действующим нормам, размер вознаграждения будет оставаться стабильным по крайней мере до завершения 2024 года.

Также военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.

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15:25 Содержание троих или более детей — как доказать в ТЦК этот факт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 Эксперт ответил, что будет с энергетикой в Украине, если РФ ударит по АЭС

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

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