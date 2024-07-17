Експерти підрахували збитки для економіки через черги в ТЦК

Експерт-економіст назвав, яких збитків зазнає економіка через невпорядкованість процесу у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та черги, які через це утворюються. За підрахунком фахівців, українська економіка втрачає 0,4% валового внутрішнього продукту.

Про це заявив доктор економічних наук, професор КНУ Андрій Длігач в ефірі День.LIVE у середу, 17 липня.

Втрати для економіки через черги в ТЦК

"Ми дійсно порахували, скільки українці, українська економіка втрачає в чергах в ТЦК та на ВЛК. І наш розрахунок показав, що це близько 0,4% ВВП через невпорядкованість процесу", — сказав експерт.

За словами економіста, зараз процес впорядкований і велика частина процесів перенесена в електронний формат. На думку вченого, втрати для економіки мають суттєво зменшитися.

"Хоча черги залишаються, я сьогодні був в ТЦК, мені потрібно подовжувати відстрочку… Черги суттєво менше, ніж були в січні та грудні минулого року", — розповів Длігач.

Нагадаємо, після хвилі повідомлень про величезні черги військовозобов'язаних перед дверима ТЦК та СП, речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, чи обов'язково особисто відвідувати військкомати.

Також ми писали, що управління Львівського ОТЦК і СП відкинуло звинувачення у створені "штучних черг" з військовозобов'язаних, які намагаються оновити свої дані. Там додали, що роблять все можливе, щоб прийняти якнайбільше людей.

Додамо, що порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні карається штрафом від 17 тис. грн. Проте трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції. Крім того, аналогічне покарання чекає й на чоловіків, які проживають за кордоном.