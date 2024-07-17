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Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

17 июля 2024 г. 19:11

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Эксперт-экономист назвал, какие убытки терпит экономика из-за неупорядоченности процесса в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и очередей, которые из-за этого образуются. Согласно подсчету специалистов, украинская экономика теряет 0,4% валового внутреннего продукта.

Об этом заявил доктор экономических наук, профессор КНУ Андрей Длигач в эфире День.LIVE в среду, 17 июля.

Потери для экономики из-за очередей в ТЦК

"Мы действительно посчитали, сколько украинцы, украинская экономика теряет в очередях в ТЦК и на ВЛК. И наш расчет показал, что это около 0,4% ВВП из-за неупорядоченности процесса", — сказал эксперт.

По словам экономиста, сейчас процесс упорядочен и большая часть процессов перенесена в электронный формат. По мнению ученого, потери для экономики должны существенно уменьшиться.  

"Хотя очереди остаются, я сегодня был в ТЦК, мне нужно продлевать отсрочку... Очереди существенно меньше, чем были в январе и декабре прошлого года", — рассказал Длигач. 

Напомним, после волны сообщений об огромных очередях военнообязанных перед дверями ТЦК и СП, спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, обязательно ли лично посещать военкоматы.

Также мы писали, что управление Львовского ОТЦК и СП отвергло обвинения в создании "искусственных очередей" из военнообязанных, пытающихся обновить свои данные. Там добавили, что делают все возможное, чтобы принять как можно больше людей.

Добавим, что нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине карается штрафом от 17 тыс. грн. Однако бывают редкие случаи, когда граждане даже не знают, что к ним применили штрафные санкции. Кроме того, аналогичное наказание ожидает и мужчин, проживающих за границей.

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