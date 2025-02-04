Експерт пояснив, як бронювання знищує бізнес в Україні

В Україні досі не налагоджений процес бронювання від мобілізації. Зокрема, не всі підприємства можуть отримати статус критичного, а отже не здатні бронювати своїх працівників.

Про це в ефірі Вечір.LIVE висловився доктор економічних наук Андрій Длігач.

Бронь від мобілізації в Україні не працює належним чином

Андрій Длігач заявив, що бізнес досі скаржиться на бронь від мобілізації попри налагоджену процедуру.

"Залишається багато ручного управління в наданні критичності статус підприємствам. Є обхідні маневри, є способи, як отримати цей статус підприємства, але все це виглядає, як заплатки, як нераціональна система бронювання", — пояснив експерт.

Він додав, що через нераціональний підхід до надання критичності підприємствам, український бізнес та економіка мають великі ризики.

"80% підприємств мають жодного заброньованого, нуль. Це означає, що величезна частина економіки у нас під ризиком втрати ключового кадрового ресурсу. Ми не можемо бути застрахованими від суттєвого економічного занепаду. Тому потрібно всю цю систему переглянути, не погоджуватися на проміжні якісь рішення. Це мають бути системний перегляд логіки бронювання, логіки ротації наших військових, логіки демобілізації, і головне — логіки ефективного використання обмеженого людського капіталу.", — пояснив Андрій Длігач.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив деякі зміни щодо бронювання працівників від мобілізації.

Відтак стало відомо, що дві галузі в Україні матимуть право на 100% бронювання працівників.