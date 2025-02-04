Эксперт объяснил, как бронирование уничтожает бизнес в Украине

В Украине до сих пор не налажен процесс бронирования от мобилизации. В частности, не все предприятия могут получить статус критического, а следовательно не способны бронировать своих работников.

Об этом в эфире Вечір.LIVE высказался доктор экономических наук Андрей Длигач.

Бронь от мобилизации в Украине не работает должным образом

Андрей Длигач заявил, что бизнес до сих пор жалуется на бронь от мобилизации, несмотря на отлаженную процедуру.

"Остается много ручного управления в предоставлении критичности статус предприятиям. Есть обходные маневры, есть способы, как получить этот статус предприятия, но все это выглядит, как заплатки, как нерациональная система бронирования", — пояснил эксперт.

Он добавил, что из-за нерационального подхода к предоставлению критичности предприятиям, украинский бизнес и экономика имеют большие риски.

"80% предприятий не имеют ни одного забронированного, ноль. Это означает, что огромная часть экономики у нас под риском потери ключевого кадрового ресурса. Мы не можем быть застрахованными от существенного экономического упадка. Поэтому нужно всю эту систему пересмотреть, не соглашаться на промежуточные какие-то решения. Это должны быть системный пересмотр логики бронирования, логики ротации наших военных, логики демобилизации, и главное — логики эффективного использования ограниченного человеческого капитала", — пояснил Андрей Длигач.

Напомним, недавно Кабмин принял некоторые изменения по бронированию работников от мобилизации.

Поэтому стало известно, что две отрасли в Украине будут иметь право на 100% бронирование работников.