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Трамп позволит остаться беженцам из Украины — эфир День.LIVE

Трамп позволит остаться беженцам из Украины — эфир День.LIVE

30 июля 2025 г. 13:10

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Гостями эфира День.LIVE стали военный юрист Тарас Боровский, спикер ГПСУ Андрей Демченко, директор Института мировой политики Евгений Магда, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, военный эксперт Иван Ступак, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская, социолог Владимир Паниотто и экономист Борис Кушнирук. 

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

  • Трамп позволит украинским беженцам остаться в США до конца войны;
  • РФ атаковала Украину десятками дронов, в том числе реактивными;
  • В Украину из России и временно оккупированных территорий удалось вернуть трех детей, которые отныне объединились с семьями.

Напомним, Трамп заявил, что украинские беженцы смогут остаться в США до завершения войны с Россией.

А в ночь на 30 июля оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Павлограде Днепропетровской области. Вследствие этого Укрзализныця изменила некоторые маршруты.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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