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Трамп дозволить залишитися біженцям з України — ефір День.LIVE

Трамп дозволить залишитися біженцям з України — ефір День.LIVE

30 липня 2025 р. 13:10

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13:00 Удар по виправній колонії у Запоріжжі — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали військовий юрист Тарас Боровський, речник ДПСУ Андрій Демченко, директор Інституту світової політики Євген Магда, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, військовий експерт Іван Ступак, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська, соціолог Володимир Паніотто та економіст Борис Кушнірук. 

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Трамп дозволить українським біженцям залишитися у США до кінця війни;
  • РФ атакувала Україну десятками дронів, зокрема реактивними;
  • До України з Росії та тимчасово окупованих територій вдалось повернути трьох дітей, які відтепер об'єднались з родинами.

Нагадаємо, Трамп заявив, що українські біженці зможуть залишитися у США до завершення війни з Росією.

А у ніч проти 30 липня окупанти атакували залізничну інфраструктуру в Павлограді Дніпропетровської області. Внаслідок цього Укрзалізниця змінила деякі маршрути.

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13:32 ГУР отримало нові докази викрадення українських дітей

13:15 США модернізують атомну енергетику за допомогою ШІ — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:12 Які області накриє злива й грози — прогноз Діденко на завтра

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