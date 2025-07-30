Трамп дозволить залишитися біженцям з України — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали військовий юрист Тарас Боровський, речник ДПСУ Андрій Демченко, директор Інституту світової політики Євген Магда, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, військовий експерт Іван Ступак, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська, соціолог Володимир Паніотто та економіст Борис Кушнірук.

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Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Трамп дозволить українським біженцям залишитися у США до кінця війни;

РФ атакувала Україну десятками дронів, зокрема реактивними;

До України з Росії та тимчасово окупованих територій вдалось повернути трьох дітей, які відтепер об'єднались з родинами.

Нагадаємо, Трамп заявив, що українські біженці зможуть залишитися у США до завершення війни з Росією.

А у ніч проти 30 липня окупанти атакували залізничну інфраструктуру в Павлограді Дніпропетровської області. Внаслідок цього Укрзалізниця змінила деякі маршрути.